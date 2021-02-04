От The Beatles до Jessie Ware: плейлист в машину меломана
Легендарные рок-хиты, взрывные гитарные бэнгеры, лучшие поп-песни 2020 года и электронщики-номинанты на Грэмми. Мы собрали идеальный плейлист для ваших путешествий на автомобиле.
Источник: 24 канал
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Плейлист для автомобиля
Jessie Ware – Spotlight
Jessie Ware выдала едва ли не лучшую поп-пластинку 2020 году, показав, на какие эксперименты способна и как удачно умеет их воплощать. "Я вовсе не собираюсь спасать мир своим альбомом, но уверена, что он позволит немного отвлечься", – делится мыслями исполнительница.
Четвертый лонгплей Джесси в звучании диско – тот случай, когда в плейлист стоит добавить все треки. Мы же предлагаем для автомобильного путешествия мелодичный и ритмичный Spotlight.
Jessie Ware – Spotlight: смотреть видео онлайн
Asaf Avidan – Lost Horse
Израильтянин с фантастическим тенором-альтино записывал седьмой по счету альбом Anagnorisis, закрывшись в загородном домике, и никуда не спешил. Музыкант учился садоводству у фермеров и создавал песни, вдохновляясь окружающим миром и своими эмоциями.
Lost Horse была написана после того, как артист потерял своего лошадь Ариадну. Однако, переживая эту боль, он понял, что плачет не только из-за любимицы, но и всех людей, отношений и переживаний, которые были в его жизни.
Услышать особый для Авидана альбом Anagnorisis киевские меломаны смогут 15 октября. Музыкант представит пластинку в столичном Bel Etage.
Asaf Avidan – Lost Horse: смотреть видео онлайн
Paul McCartney – Deep Down
Сэру Джеймсу Полу Маккартни – 78 лет, а он продолжает с энтузиазмом и задором творить музыку. Более того – не ограничивает себя жанрами. На восемнадцатой сольной пластинке британской легенды нашлось место рок-н-роллу, блюзу, акустическому фолку и даже танго.
Бесспорно, весь альбом McCartney III достоин пристального внимания, но сегодня в нашем поле зрения Deep Down.
Paul McCartney – Deep Down: смотреть видео онлайн
The Black Keys – Lonely Boy
От современных хитов до легендарных рок-боевиков. Песня, которая станет идеальным саундтреком в пути, – Lonely Boy американской группы The Black Keys. Кроме своей разрывной энергетики и большой любви фанатов, она может похвастаться двумя премиями Грэмми в категориях "Лучший запись" и "Лучшее рок-исполнение". Мы не будем спорить, а просто включим громче.
The Black Keys – Lonely Boy: смотреть видео онлайн
Iggy Pop – The Passenger
Критики и сегодня поют этой песне оды, а сам Игги Поп признается, что во время написания текста черпал вдохновение в поэзии лидера The Doors Джима Моррисона. Далее путешествуем по городу под культовую The Passenger. Кстати, официальное видео на песню появилось только в 2020 году.
Iggy Pop – The Passenger: смотреть видео онлайн
The Doors – Roadhouse Blues
Не обойдется в нашей подборке без самого Моррисона. Исследователи творчества The Doors уверяют, что эта композиция рассказывает о клубе The Topanga Corral, дорога к которому полна изгибов и неожиданных поворотов.
Более грубую, мистическую и мрачную композицию среди песен группы найти трудно. Главное же в Roadhouse Blues – потусторонний блюзовый вокал Джима, который держит всю песню и не отпускает до самого ее завершения.
The Doors – Roadhouse Blues: смотреть видео онлайн
The Beatles – Drive My Car
Невероятно, но в черновике этой песни звучал текст "Ты можешь купить мне золотые кольца". Пол Маккартни и Джон Леннон долго не могли найти достойные слова к музыке, которые бы их удовлетворяли. И наконец придумали выражение "Можешь водить мою машину", а из него и родилась знаменитая ироническая песенная история. Как признавались музыканты, этот тот случай, когда композиция сама себя написала.
The Beatles – Drive My Car: смотреть видео онлайн
Pain – Same Old Song
Весь мир знает шведских тяжеловесов Pain за бэнгеру Shut Your Mouth. Однако среди достижений Петера Тэгтгрена и компании множество мощных гитарных хитов, например, взрывная Same Old Song, от которой бегут мурашки по коже.
Кстати, знаменитый мультиинструменталист, продюсер и композитор привезет свою группу в Киев. Поэтому совсем скоро мы сможем услышать все без исключения бэнгеры Pain вживую.
Pain – Same Old Song: смотреть видео онлайн
CamelPhat & Elderbrook – Cola
Единственная песня от электронных музыкантов в нашей подборке, но какая! Это "качовый" трек Cola от британцев Elderbrook и CamelPhat, который стал клубным гимном в Европе и США и одним из самых продаваемых в мире 2017 года. Песня заняла верхушку хит-парада Billboard Dance Club Songs, заняла первое место в британском инди-чарте и получила номинацию на Грэмми в категории "Лучший танцевальный запись".
Британский электронщик Elderbrook сегодня хорошо известен на мировой танцевальной арене. Его называют самым многогранным среди электронных артистов, его обожает Mixmag, а он сам искренне увлекается музыкой и создает ее на радость меломанам.
5 декабря Elderbrook привезет первый лонгплей Why Do We Shake In The Cold? в Киев. И такое событие точно не стоит пропускать.
CamelPhat & Elderbrook – Cola: смотреть видео онлайн
Сергей Бабкин – Де би я
Одна из самых популярных песен Сергея Бабкина последних лет тоже прекрасно подойдет для прослушивания в автомобиле. Тем более после выхода клипа на нее, снятого в стиле роуд-муви.
В ролике артист путешествует в Каменец-Подольский, Хотин и Бакоту, вдохновляя и вас сорваться и рвануть путешествовать по Украине.
Сергей Бабкин – Де би я: смотреть видео онлайн
Автор: Ирина Маймур
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