Легендарные рок-хиты, взрывные гитарные бэнгеры, лучшие поп-песни 2020 года и электронщики-номинанты на Грэмми. Мы собрали идеальный плейлист для ваших путешествий на автомобиле.

Источник: 24 канал

К слову Хит группы Queen признана лучшей песней для поднятия настроения во время пандемии: рейтинг ТОП-10

Плейлист для автомобиля

Jessie Ware – Spotlight

Jessie Ware выдала едва ли не лучшую поп-пластинку 2020 году, показав, на какие эксперименты способна и как удачно умеет их воплощать. "Я вовсе не собираюсь спасать мир своим альбомом, но уверена, что он позволит немного отвлечься", – делится мыслями исполнительница.

Четвертый лонгплей Джесси в звучании диско – тот случай, когда в плейлист стоит добавить все треки. Мы же предлагаем для автомобильного путешествия мелодичный и ритмичный Spotlight.

Jessie Ware – Spotlight: смотреть видео онлайн

Asaf Avidan – Lost Horse

Израильтянин с фантастическим тенором-альтино записывал седьмой по счету альбом Anagnorisis, закрывшись в загородном домике, и никуда не спешил. Музыкант учился садоводству у фермеров и создавал песни, вдохновляясь окружающим миром и своими эмоциями.

Lost Horse была написана после того, как артист потерял своего лошадь Ариадну. Однако, переживая эту боль, он понял, что плачет не только из-за любимицы, но и всех людей, отношений и переживаний, которые были в его жизни.

Услышать особый для Авидана альбом Anagnorisis киевские меломаны смогут 15 октября. Музыкант представит пластинку в столичном Bel Etage.

Asaf Avidan – Lost Horse: смотреть видео онлайн

Paul McCartney – Deep Down

Сэру Джеймсу Полу Маккартни – 78 лет, а он продолжает с энтузиазмом и задором творить музыку. Более того – не ограничивает себя жанрами. На восемнадцатой сольной пластинке британской легенды нашлось место рок-н-роллу, блюзу, акустическому фолку и даже танго.

Бесспорно, весь альбом McCartney III достоин пристального внимания, но сегодня в нашем поле зрения Deep Down.

Paul McCartney – Deep Down: смотреть видео онлайн

The Black Keys – Lonely Boy

От современных хитов до легендарных рок-боевиков. Песня, которая станет идеальным саундтреком в пути, – Lonely Boy американской группы The Black Keys. Кроме своей разрывной энергетики и большой любви фанатов, она может похвастаться двумя премиями Грэмми в категориях "Лучший запись" и "Лучшее рок-исполнение". Мы не будем спорить, а просто включим громче.

The Black Keys – Lonely Boy: смотреть видео онлайн

Iggy Pop – The Passenger

Критики и сегодня поют этой песне оды, а сам Игги Поп признается, что во время написания текста черпал вдохновение в поэзии лидера The Doors Джима Моррисона. Далее путешествуем по городу под культовую The Passenger. Кстати, официальное видео на песню появилось только в 2020 году.

Iggy Pop – The Passenger: смотреть видео онлайн

The Doors – Roadhouse Blues

Не обойдется в нашей подборке без самого Моррисона. Исследователи творчества The Doors уверяют, что эта композиция рассказывает о клубе The Topanga Corral, дорога к которому полна изгибов и неожиданных поворотов.

Более грубую, мистическую и мрачную композицию среди песен группы найти трудно. Главное же в Roadhouse Blues – потусторонний блюзовый вокал Джима, который держит всю песню и не отпускает до самого ее завершения.

The Doors – Roadhouse Blues: смотреть видео онлайн

The Beatles – Drive My Car

Невероятно, но в черновике этой песни звучал текст "Ты можешь купить мне золотые кольца". Пол Маккартни и Джон Леннон долго не могли найти достойные слова к музыке, которые бы их удовлетворяли. И наконец придумали выражение "Можешь водить мою машину", а из него и родилась знаменитая ироническая песенная история. Как признавались музыканты, этот тот случай, когда композиция сама себя написала.

The Beatles – Drive My Car: смотреть видео онлайн

Pain – Same Old Song

Весь мир знает шведских тяжеловесов Pain за бэнгеру Shut Your Mouth. Однако среди достижений Петера Тэгтгрена и компании множество мощных гитарных хитов, например, взрывная Same Old Song, от которой бегут мурашки по коже.

Кстати, знаменитый мультиинструменталист, продюсер и композитор привезет свою группу в Киев. Поэтому совсем скоро мы сможем услышать все без исключения бэнгеры Pain вживую.

Pain – Same Old Song: смотреть видео онлайн

CamelPhat & Elderbrook – Cola

Единственная песня от электронных музыкантов в нашей подборке, но какая! Это "качовый" трек Cola от британцев Elderbrook и CamelPhat, который стал клубным гимном в Европе и США и одним из самых продаваемых в мире 2017 года. Песня заняла верхушку хит-парада Billboard Dance Club Songs, заняла первое место в британском инди-чарте и получила номинацию на Грэмми в категории "Лучший танцевальный запись".

Британский электронщик Elderbrook сегодня хорошо известен на мировой танцевальной арене. Его называют самым многогранным среди электронных артистов, его обожает Mixmag, а он сам искренне увлекается музыкой и создает ее на радость меломанам.

5 декабря Elderbrook привезет первый лонгплей Why Do We Shake In The Cold? в Киев. И такое событие точно не стоит пропускать.

CamelPhat & Elderbrook – Cola: смотреть видео онлайн

Сергей Бабкин – Де би я

Одна из самых популярных песен Сергея Бабкина последних лет тоже прекрасно подойдет для прослушивания в автомобиле. Тем более после выхода клипа на нее, снятого в стиле роуд-муви.

В ролике артист путешествует в Каменец-Подольский, Хотин и Бакоту, вдохновляя и вас сорваться и рвануть путешествовать по Украине.

Сергей Бабкин – Де би я: смотреть видео онлайн

Автор: Ирина Маймур