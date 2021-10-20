На що пішли виручені кошти з кубків "Танців з зірками": фото, як здійснилась мрія дівчинки

Переможниці минулого сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос та Юлія Саніна допомогли 6-річній дівчинці з Івано-Франківщини мати теплу оселю. Гроші, виручені за кубки на аукціоні, пішли на ремонт будинку, де живе малозабезпечена сім'я.

Як повідомили у пресслужбі каналу "1+1", зробити ремонт у будинку допомогли лоти благодійного марафону "Сніданку" до Дня Миколая 2020, кубки переможниць "Танців з зірками" та благодійні внески глядачів. До холодів цьогоріч команді "Здійсни мрію" вдалося зробити ремонт у будинку Анни Гнатишин, провести воду і побудувати ванну кімнату, котел, криницю.

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Зазначимо, що у маленької Ані від народження інвалідність – діагноз Парез Дюшена-Ерба. В неї не розвивається одна ручка, постійний біль. Аня росте, а кінцівка ні. Через постійне лікування та реабілітацію що три місяці, родина живе дуже скромно. Але якщо зупинити лікування – рука не буде функціонувати, відбудеться регрес.



Маленька мрійниця Анна Гнатишин / Фото пресслужби "1+1"

Тому поки у будинку дівчинки тривав ремонт, вона з родиною жила у готельному комплексі неподалік Івано-Франківська. Коли ж усе завершилось, дівчинка не лише побачила результат неймовірних змін вдома, а й зустрілась з улюбленою ведучою "феєю" – Лідією Таран. Від неї дівчинка отримала особливий подарунок – ікону із зображенням святої Ігумені Манявської, яка, згідно з оповідями, оберігала Івано-Франківщину від страшної хвороби.



Аня Гнатишин та Лідія Таран / Фото пресслужби "1+1"