Как сообщили в пресс-службе канала "1+1", сделать ремонт в доме помогли лоты благотворительного марафона "Сніданку" ко Дню Николая 2020, кубки победительниц "Танцев со звездами" и благотворительные взносы зрителей. До холодов в этом году команде "Осуществи мечту" удалось сделать ремонт в доме Анны Гнатишин, провести воду и построить ванную комнату, котел, колодец.

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Отметим, что у маленькой Ани от рождения инвалидность – диагноз Парез Дюшена-Эрба. У нее не развивается одна ручка, постоянная боль. Аня растет, а конечность нет. Из-за постоянного лечения и реабилитации каждых три месяца, семья живет очень скромно. Но если остановить лечение – рука не будет функционировать, произойдет регресс.



Маленькая мечтательница Анна Гнатишин / Фото пресс-службы "1+1"

Поэтому пока в доме девочки шел ремонт, она с семьей жила в гостиничном комплексе недалеко от Ивано-Франковска. Когда же все завершилось, девочка не только увидела результат невероятных изменений дома, но и встретилась с любимой ведущей "феей" – Лидией Таран. От нее девочка получила особый подарок – икону с изображением святой Игуменьи Манявской, которая, согласно поверьям, оберегала Ивано-Франковщину от страшной болезни.



Аня Гнатишин и Лидия Таран / Фото пресс-службы "1+1"