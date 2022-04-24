"А що ми тоді там робимо?": Галкін у великодньому привітанні згадав Одесу, Бучу та Маріуполь

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін щоразу більше висловлюється про російсько-українську війну та називає "речі своїми іменами". У великодньому привітанні в інстаграмі він розповів про цинізм Кремля, який у передвеликодній день запустив в Одесу крилаті ракети.

Напередодні Великодня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Ворог випустив 7 ракет з території Каспійського моря, з них 2 – вдалося збити. Проте через влучання ракети у житловий будинок загинуло 8 людей, а ще 18 – постраждали. Серед загиблих – 3-місячна дівчинка з мамою та бабусею.

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"Все – не ми, а що ми тоді там робимо?"

Наразі Максим Галкін з Аллою Пугачовою та дітьми проживають в Ізраїлі. На Росії з ними скасували усі контракти та "затравили" на державному телебаченні. Тому Галкін почав більше розповідати про безрозсудність та жорстокість Росії, згадуючи про ракетні обстріли Одеси, звірства у Бучі, Маріуполі та в інших містах України.

"Вчора, напередодні світлого свята Великодня, у день сходження благодатного вогню, летять крилаті російські ракети у житловий будинок в Одесі. Гине родина, гине тримісячна дитина. Як це все б'ється? От як? Поясніть мені. Почнемо з того, що крилаті ракети не повинні прилітати у житлові будинки і в будні, не лише на свята. Ну, ви одночасно молитеся з патріархом єрусалимським про мир. Ви приїжджаєте і везете благодатний вогонь до Москви і при цьому ця ж влада посилає ці ракети. Чи це знов не ми? Я вже чув пояснення, що це тому ці високоточні ракети потрапили до житлового будинку, тому що українське ПВО збило ці ракети. Тобто, не повинно працювати ПВО і тоді все буде добре?" – каже у відео Галкін.

В такій кількості страшних речей винувата Росія і при цьому говорить, що не винувата. Звірства в Бучі – це не ми, малайзійський боїнг – це не ми, Маріуполь зрівняли з землею – це не ми, в Одесу летить ракета – це ми, але не зовсім ми. Все – не ми. А що ми тоді там робимо? Глибокі співчуття всім рідним загиблих. Світла пам'ять,

– сказав Галкін.

Він закрив коментарі у публікації, оскільки заявив, що на нього була спрямована ціла "армія ботів", яким платили за якнайбільшу кількість слів в образливих коментарях:

"Я вимикаю коментарі, тому що достатньо вже коментатори з фабрики тролів заробили грошей на моїх постах. Я спочатку не міг зрозуміти, чому вони пишуть такі довгі коменти, а потім дізнався, що вони отримують послівно свої копійочки. Це ж як треба бути невпевненим у думці народу, щоб вливати таку кількість держбюджету у цю фабрику тролів, щоб вони удавали, що народ і влада єдині", – сказав Галкін.

Наразі відеоролик Галкіна всього за 5 годин переглянули півтора мільйона разів в інстаграмі.