9 января Кейт Миддлтон отметила день рождения. С 39-летием герцогиню Кембриджскую поздравил не только супруг принц Уильям и королевская семья, но и супруги принц Гарри и Меган Маркл. Подарки узнавайте на Showbiz 24.

Свой 39-й день рождения Кейт Миддлтон отметила скромно в узком семейном кругу – с мужем принцем Уильямом, 7-летним принцем Джорджем, 5-летней принцессой Шарлоттой и 2-летним принцем Луи. Если подарки от любимого и семьи были для именинницы вполне ожидаемыми, то презент от Меган Маркл и принца Гарри ее шокировал. Издание Us Weekly рассекретило, что герцогиня Кембриджская получила в свой день рождения.

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Подарок принца Гарри и Меган Маркл для Кейт Миддлтон

Несмотря на напряженные отношения пара, после отказа от королевских титулов переехала в США, поздравила Кейт Миддлтон с днем ​​рождения. Сюрприз из Калифорнии она получила после виртуальной беседы со своими родителями и королевой Елизаветой II. Принц Гарри и Меган Маркл прислали имениннице открытку и "продуманные подарки". Однако, какие именно презенты подготовила пара, не рассекретили.

Это был приятный сюрприз. Кейт ничего не ждала от пары,

– поделились инсайдеры.

Подарок принца Уильяма для Кейт Миддлтон

Муж подарил любимой роскошный подарок – серьги с бриллиантами и сапфирами, которые обожает Кейт. Похоже, она вскоре появится на публике с новым ценным аксессуаром, а эксперты смогут оценить стоимость роскошного изделия.

Стоит добавить, что к выбору подарков жене принц Уильям относится очень тщательно. Еще в начале отношений он подарил избраннице бинокль. По мнению герцога Кембриджского презент выглядел мило, однако он разочаровал Кейт Миддлтон.