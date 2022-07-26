Мірзоян зізнався, чи готовий пробачити Лободі, Дорну та іншим гастролі в Росії

Співак Арсен Мірзоян готовий закрити очі на те, що відбувалось останні кілька років з українськими артистами у росії. Для нього зараз головне не допустити того, щоб це повторилось.

Мірзоян переконаний, що треба спостерігати за тим, що відбувається зараз, а те, що вже було. Ситуацію з гастролерами він порівняв із тим, як від російських снарядів та ракет у дітей відриває ноги.

Читайте повністю Це не музика, це г*вно, – інтерв'ю з Мірзояном про російськомовних зірок і де "всі були 8 років"

Це як взяти якусь дитину, якій відірвало ноги, і думати: "А що робити?" Та нічого ти вже не зробиш. Ви зруйнували дитині життя, а вона може хотіла грати у волейбол чи бігати кроси. А тепер думаймо, як виправляти цю ситуацію. Тоді треба було думати. Раніше треба було думати. Зараз треба думати, як не допустити більше подібного,

– каже Мірзоян.

Чоловік підкреслює, що потрібно відштовхуватися від нового дня, від того, в якому ми живемо.

"Зараз, у воєнний час, коли триває війна, згадувати про минуле, згадувати, хто що робив, пробачати, не пробачати уже пізно. Уже треба рухатися до перемоги. Усім разом. Хтось перевзувся, хтось не перевзувся – немає різниці. Уже всі в одному окопі, усі в одному човні. Ми досі будуємо човен, який уже пливе. Тому вже це неважливо", – додає Арсен.

За його словами, пробачати потрібно заради майбутнього і наших дітей. Це важко усвідомлювати, але вже не потрібно вчиняти розбірки хто що робив раніше. "Як співає Jerry Heil: "Кожен буде жати, що посіяв"", – підсумував Мірзоян.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном у відеоформаті