Мирзоян убежден, что нужно наблюдать за происходящим сейчас, а то, что уже было. Ситуацию с гастролерами он сравнил с тем, как от российских снарядов и ракет у детей отрывает ноги.

Читайте полностью Это не музыка, это г*вно, – интервью с Мирзояном о русскоязычных звездах и где "все были 8 лет"

Это как взять какого-нибудь ребенка, которому оторвало ноги, и думать: "А что делать?" Да ничего ты уже не поделаешь. Вы разрушили ребенку жизнь, а он может хотел играть в волейбол или бегать кроссы. А теперь будем думать, как исправлять эту ситуацию. Тогда нужно было думать. Раньше нужно было думать. Сейчас нужно думать, как не допустить больше подобного,

– говорит Мирзоян.

Мужчина подчеркивает, что нужно отталкиваться от нового дня, от того, в котором мы живем.

"Сейчас, в военное время, когда идет война, вспоминать о прошлом, вспоминать, кто что делал, прощать, не прощать уже поздно. Уже нужно двигаться к победе. Всем вместе. Кто-то переобулся, кто-то не переобулся – нет разницы. Уже все в одном окопе, все в одной лодке. Мы до сих пор строим плывущую лодку. Поэтому уже это неважно", – добавляет Арсен.

По его словам, прощать нужно ради будущего и наших детей. Это трудно осознавать, но уже не нужно устраивать разборки кто делал раньше. "Как поет Jerry Heil: "Каждый будет жать, что посеял", – подытожил Мирзоян.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате