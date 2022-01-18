Щедрик, щедрик, щедрівочка: нове звучання від українських виконавців – святкова добірка

18 січня 2022 , 11:33
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Джерело:

24 канал

Відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича "Щедрик" вже багато років поспіль лунає на всьому світу. Ця пісня з кожним роком не втрачає своєї популярності, тому все більше українських співаків виконують її на свій лад.

Старий Новий рік українці звикли відзначати гучними щедрівками. Однією з найпопулярніших композицій, яку виконують 13 січня, є "Щедрик". Її співають господарю дому, щоб побажати злагоди та достатку на наступний рік. На завершення зимового циклу свят, напередодні другого Святого вечора, пропонуємо послухати цю пісню у виконанні зірок українського шоу-бізнесу.

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Настя Каменських – Щедрик: дивитись відео онлайн

 

Воплі Відоплясова – Щедрик: дивитись відео онлайн

 

Тіна Кароль – Щедрик: дивитись відео онлайн

 

Rock-H – Щедрик: дивитись відео онлайн

 

Юлія Саніна – Helpless / Щедрик: дивитись відео онлайн

 

KRUTЬ – Щедрик: дивитись відео онлайн

 

Злата Огнєвіч – Щедрик: дивитись відео онлайн

 

Світлана Тарабарова – Щедрик: дивитись відео онлайн

 

Автор: Соломія Борух

Автор: Уляна Журба