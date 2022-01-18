Старый Новый год украинцы привыкли отмечать громкими щедривками. Одной из самых популярных композиций, которую исполняют 13 января, является "Щедрик". Ее поют хозяину дома, чтобы пожелать согласия и достатка на следующий год. В завершение зимнего цикла праздников, накануне второго Святого вечера, предлагаем послушать эту песню в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса.

Интересно Феномен "Щедрика": как украинская рождественская песня покорила и объединила мир

Настя Каменских – Щедрик: смотреть видео онлайн

Вопли Видоплясова – Щедрик: смотреть видео онлайн

Тина Кароль – Щедрик: смотреть видео онлайн

Rock-H – Щедрик: смотреть видео онлайн

Юлия Санина – Helpless / Щедрик: смотреть видео онлайн

KRUTЬ – Щедрик: смотреть видео онлайн

Злата Огневич – Щедрик: смотреть видео онлайн

Светлана Тарабарова – Щедрик: смотреть видео онлайн

Автор: Соломия Борух