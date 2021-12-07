Ще й випхаю, – Ніна Матвієнко хоче, щоб донька з зятем з'їхали від неї
Джерело:"Зірковий шлях"
Днями Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян зізнались, що купили своє житло. Вони придбали велику квартиру в новобудові, але з'їжджати від Ніни Матвієнко не поспівають. Співачка готова їх "випхати".
За всю музичну кар'єру Ніна Матвієнко заробила на великий будинок під Києвом. У ньому оселилась її донька Тоня з чоловіком Арсеном Мірзояном і дітьми – 23-річною Уляною та 5-річною Ніною. Однак співачці це не подобається.
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Ніна Матвієнко про переїзд доньки та зятя
Народна артистка вважає, що її дім затісний для всього сімейства. Тому вона мріє, аби подружжя переїхало у свою оселю.
Я так цього чекаю, ще й випхаю. Мені шкода їх: туляться в одній кімнаті, на кухні всі товчемося. Нас багато у хаті, а там чотири кімнати,
– прокоментувала Ніна Матвієнко.
Сама Тоня Матвієнко теж хоче облаштувати своє сімейне гніздечко, але забудовник нібито відтягує здачу будинку. Через це вони з Арсеном Мірзояном не можуть приступити до ремонту. Так, їхній переїзд весь час переноситься.
"Це новобудова, вона ще добудовується. Дуже затяжний процес – обіцяли одне, потім інше. Сподіваємося, що це взагалі відбудеться", – заявила Тоня Матвієнко.Нагадаємо, раніше Арсен Мірзоян зізнавався, що вони з Тонею купили квартиру. За його словами, вони не поспішали з'їжджати від Ніни Матвієнко не тільки через ремонт, а й через 5-річну доньку, яку не буде на кого лишати.