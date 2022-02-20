Ще одна спроба: Кріссі Тейген та Джон Ледженд готуються знову стати батьками

Відомий співак Джон Ледженд та модель Кріссі Тейген вирішили ще раз спробувати стати батьками. Тейген зізналась, що готується до штучного запліднення.

Досвід батьківства Кріссі Тейген та Джона Ледженда було непростим. Востаннє подружжя втратило дитину через викидень. Та, схоже, знаменитості не втрачають надії.

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Кріссі Тейген та Джон Ледженд готуються стати батьками

В інстаграм-сторіз Кріссі Тейген показала фото з лікарні, де лежали різні шприци та пробірки. Напис "Ну ось знову" і емоджі матки змусило шанувальників запідозрити, що модель хоче знову завагітніти.



Тейген готується до штучного запліднення / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Джона Ледженда не стала відмовчуватися та підтвердила, що готується до процедури штучного запліднення (ЕКО чи ЕКЗ).

Штучне запліднення – запліднення поза організмом, у лабораторії, або ж як його називають – "у пробірці". ЕКО стало найбільш популярним методом лікування безпліддя.

Я писала про це у своїх сторіз, але тепер хочу повідомити вас, друзі, і тут – я по вуха в черговому циклі ЕКО, щоб врятувати якнайбільше яйцеклітин і, сподіваюся, створити кілька сильних, здорових ембріонів,

– поділилась Кріссі Тейген.

Зірка попросила у фанів перестати запитувати її про вагітність: "Я прошу вас перестати запитувати, чи я вагітна. Хоча я знаю, що це пов'язано зі схвильованими й добрими намірами, але чути таке – просто відстій, бо я повна протилежність вагітній! Але також, будь ласка, перестаньте запитувати жінок, будь-кого, чи вагітні вони. Я говорила про це в коментарях, і на мене накричали, тому що інтернет дикий, але я воліла б бути тим, хто скаже вам про це прямо, а не якоюсь бідною жінкою, яка подивиться вам у вічі крізь сльози, щоб такі, як ви, нарешті зрозуміли це".



Кріссі Тейген / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

Діти Кріссі Тейген і Джона Ледженда

Шлях знаменитостей до батьківства був непростим. Ще до одруження пара безуспішно намагалась зачати дитину. Завдяки ЕКО Кріссі змогла завагітніти й народити доньку Луну, якій зараз 8 років.

Син Майлз з'явився на світ у 2018 році також завдяки процедурі штучного запліднення.

Третя вагітність Тейген у 2020 проходила ще важче. Модель була змушена перейти в постільний режим через кровотечі. Згодом її госпіталізували, а ще через кілька місяців Джон Ледженд та Кріссі Тейген втратили дитину.

Телеведуча переживала депресію та тяжкий емоційний стан. Вона зробила татуювання на честь ненародженого сина.

Текст публікації Кріссі Тейген

Я писала про це у своїх сторіз, але тепер хочу повідомити вас, друзі, і тут – я по вуха в черговому циклі ЕКО, щоб врятувати якнайбільше яйцеклітин і, сподіваюся, створити кілька сильних, здорових ембріонів. Чесно кажучи, я не проти уколів... Вони змушують мене почуватися лікарем чи хіміком... Але здуття живота заважає. Тому я прошу вас перестати запитувати, чи я вагітна. Хоча я знаю, що це пов'язано зі схвильованими й добрими намірами, але чути таке – просто відстій, бо я повна протилежність вагітній! Але також, будь ласка, перестаньте запитувати жінок, будь-кого, чи вагітні вони. Я говорила про це в коментарях, і на мене накричали, тому що інтернет дикий, але я воліла б бути тим, хто скаже вам про це прямо, а не якоюсь бідною жінкою, яка подивиться вам у вічі крізь сльози, щоб такі, як ви, нарешті зрозуміли це. У будь-якому разі, люблю вас.