Ще одна брехня, – Джамала послала за кораблем фейк про свій виступ для російського мільярдера

Українські зірки все частіше фігурують у російських фейках. Після Барських, Єфросиніної та Цибульської "прилетіло" Джамалі. Пропагандисти пишуть, що вона готова плясати для російського мільярдера.

Через активне засудження війни ледь не всі українські зірки стали ворогами країни-агресорки. Джамала, яка збирає для України мільйони євро, не вийняток. Тому не дивно, що черговий "вкид" був про неї. За словами співачки, це "ще одне дно, яке пробила Росія".

До теми Джамала розсекретила суму, яку вдалось зібрати на благодійних концертах для України

Джамала послала фейк вслід за російським кораблем

Як розповіла переможниця Євробачення-2016, американський журнал Vice написав про ймовірні бот-атаки на неї, а рашисти не забарилися. Наступного дня вони поширили в телеграм-каналах фейк, що Джа співатиме для мільярдера з Росії.

У телеграм-спільнотах з'являються сфабриковані матеріали, де ми нібито готові виступати на корпоративі російського мільярдера... Ваша дорога разом з "русскім воєнним кораблем", ви її вже добре знаєте,

– написала Джамала.

Вона наголосила, що це чергова спроба недолугої інформаційної війни: "Брехня, на кшталт "денацифікації", "атаки виключно на воєнні об'єкти" та "порятунку російського світу".

Джамала відповіла на російський фейк: фото

Реакція фанів Джамали на російський фейк

Усі без винятку шанувальники співачки пишуть, що нізащо не повірили б у цей фейк. Ба більше, на їхню думку, увага російський пропагандистів до Джамали – ще один доказ того, що вона все робить правильно:

"Ми не повіримо ні в які фейки! Джамала – любов! Велика подяка за все, що ти робиш";

"Ви наша, ні краплі сумнівів";

"Джамало, це точно не про вас"

"Ой, чує моє серце, там Скабєєва вже сюжетів намонтувала на цю тему";

"Не повіримо ніколи в такі провокації. Беззаперечна любов українців з вами завжди".

Хто з українських зірок фігурував у російських фейках

Телеведуча Маша Єфросиніна виступає проти війни й агітує вбивати росіян, бо її купили за мільйон доларів. Зірка дуже просить знайти цю суму й роздати українкам з дітьми.

виступає проти війни й агітує вбивати росіян, бо її купили за мільйон доларів. Зірка дуже просить знайти цю суму й роздати українкам з дітьми. Співак Макс Барських , який довгий час гастролював Росією, нібито був "у полоні своїх же нацистів".

, який довгий час гастролював Росією, нібито був "у полоні своїх же нацистів". Співачка Оля Цибульська мала б з'явитися на концерті для росіян в Ізраїлі. На це вона начебто погодилася за 5 тисяч доларів.

Повний текст публікації Джамали:

Планувала анонсувати участь у телемарафоні, але прокоментую ще одне дно, яке пробила Росія.

На наступний день після виходу в американському виданні Vice публікації про ймовірні бот-атаки на мене, у телеграм-спільнотах з'являються сфабриковані матеріали, де ми нібито готові виступати на корпоративі російського мільярдера.

Як і з намальованим мікрофоном Путіна на зустрічі зі стюардесами, бачимо ще одну спробу недолугої інформаційної війни. Ще одна брехня, на кшталт "денацифікації", "атаки виключно на воєнні об'єкти" та "порятунку російського світу".

Ваша дорога разом з "русскім воєнним кораблем", ви її вже добре знаєте.