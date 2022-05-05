Ще до війни: лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розійшовся з дружиною

Український музикант і лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин оголосив про розлучення з дружиною. Він розійшовся з Юлією ще до війни.

Фронтмен гурту "Друга ріка" оголосив про розрив шлюбу на сторінці у фейсбуці. Також він прокоментував тему втрати свого будинку.

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Валерій Харчишин розійшовся з дружиною

Музикант пояснив, що втратив свій дім, зруйнований росіянами, однак там він не жив певний час. Все тому, що розійшовся з дружиною Юлією ще до війни.

"Так, я дійсно втратив дім, який будував для родини все своє життя, разом з тим будинком, що побудував для своїх батьків. Не хочу жувати цю тему, але маю бути чесним насамперед перед самим собою. Там жили мої діти, там жила їхня мама і моя офіційна дружина Юля", – поділився Валерій.

На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти й зобов'язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки,

– відверто додав чоловік.

Валерій Харчишин зауважив, що робитиме все можливе для перемоги України у війні та для того, щоб його діти мали куди повернутися.

"Але, я робив і робитиму все можливе надалі, аби пришвидшити нашу перемогу та відбудувати той будинок, щоб мої діти мали свою Україну і їм було куди повернутися. Аби вони не втратили оце відчуття "вдома". І жодна погань не завадить мені це зробити", – підсумував він.

Що відомо про шлюб Валерія Харчишина

Валерій Харчишин та його кохана Юлія одружилися у 2009 році. У шлюбі в них народилось троє дітей.

У листопаді 2021 року музикант зізнався про невиліковну хворобу 14-річного сина Євгена. Тоді ж він розповів, що хвороба нащадка не зміцнила стосунки подружжя, а зруйнувала їх.

"Кожен окремо жив життям хворої дитини й не зважали один на одного. Не можна сказати, що я не намагався налагодити, чи не робив кроків назустріч. Можливо, неправильно робив їх. Можливо, дружина неправильно робила. У нас є спільні діти. Ми маємо піклуватися про них. Ми друзі, близькі люди. Ніхто ні з ким горщики не бив, не сварився".