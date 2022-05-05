Фронтмен группы "Друга ріка" объявил о разрыве брака на странице в фейсбуке. Также он прокомментировал тему утраты своего дома.

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Валерий Харчишин расстался с женой

Музыкант объяснил, что потерял свой дом, разрушенный россиянами, однако там он не жил некоторое время. Все потому, что разошелся с женой Юлией еще до войны.

"Да, я действительно потерял дом, который строил для семьи всю свою жизнь, вместе с тем домом, который построил для своих родителей. Не хочу жевать эту тему, но должен быть честным прежде всего перед самим собой. Там жили мои дети, там жила их мама и моя официальная жена Юля», – поделился Валерий.

К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда оно меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения,

– откровенно добавил мужчина.

Валерий Харчишин отметил, что будет делать все возможное для победы Украины в войне и для того, чтобы его дети должны были куда вернуться.

"Но, я делал и буду делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить нашу победу и отстроить тот дом, чтобы мои дети имели свою Украину и им было куда вернуться. Чтобы они не потеряли это чувство "дома". И никакая дрянь не помешает мне это сделать", – подытожил он.

Напомним, в конце марта Валерий Харчишин узнал, что оккупанты полностью разрушили его дом. Артист подозревает, что это могли сделать специально с помощью корректировщика.

Что известно о браке Валерия Харчишина