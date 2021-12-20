Щасливого Різдва: королівська сім'я Іспанії презентувала різдвяну листівку

Іспанська королівська родина презентувала різдвяну листівку. На ній король Філіп VI і королева Летиція зображені разом із доньками.

Увесь світ готується до новорічно-різдвяних свят. Не є винятком і монарші родини, які презентують святкові листівки. Днями показала урочисту фотографію й королівська родина Іспанії.

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Різдвяна листівка королівської сім'ї Іспанії

Король Філіп VI та королева Летиція позували разом із доньками в надзвичайно красивому саду. Принцеси Софія та Леонор сиділи на стільцях, а їхні батьки стояли позаду.

Її Величність, яка завжди обирає для виходів бездоганні аутфіти, цього разу постала перед об'єктивом камери у твідовому жакеті та білій кофті. Волосся вклала рівно та забрала назад, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.

Принцеси обрали для фотографії штани та затишні светри, а їхній батько позував у сірому піджаку, вишневому светрі та рожевій сорочці.



Різдвяна листівка королівської сім'ї / Фото Getty Images