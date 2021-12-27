Щасливі разом: Джамала замилувала світлинами з чоловіком і синами

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала поділилася серією фотографій, на яких зображена вдома разом із чоловіком і двома синами.

Днями Джамала презентувала святковий кліп на пісню "Новий рік з тобою". Тепер зірка потішила фанатів кадрами з затишної домашньої фотосесії.

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Фотосесія Джамали з сім'єю

Артистка разом із найріднішими перед Новим роком зняла у фотосесії вдома. Джамала постала перед камерою у джинсах та в'язаному светрі молочного кольору. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Серед аксесуарів її look доповнили стильні сережки.

Чоловік виконавиці зображений на фотографіях у сорочці в клітинку та джинсах, а сини – в новорічних светрах і джинсах.

Усі члени знаменитої сім'ї щиро усміхалися та насолоджувалися моментом.

Джамала з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Джамали:

Чи слухають мої діти музику? Так! Вони слухають super simple songs. Kukuli — дуже крута підбірка турецькою. Bulbul — нова розвивалка кримськотатарською. Черепаха-Аха тощо. І, звичайно, мою музику. Я перевіряю на них свої треки (сміється). Для довідки: "Новий рій з тобою" сподобалася з першого прослуховування.



Я дуже прошу вас подивитись відео на пісню "Новий рік з тобою" до кінця, хоча б один раз. Я обіцяю, ви будете радіти. Як діти! Як ми раділи від зустрічі, від співу, від правильних і неправильних танців.