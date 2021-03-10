Счастливая семья: Илон Маск показал подросшего сына и любимую
Американский миллиардер и инженер Илон Маск поделился чувственным семейным фото, на котором позирует вместе с любимой певицей Граймс и 10-месячным сыном X AE A-Xii.
Источник:твиттер Илона Маска
Трогательное фото основатель Tesla и SpaceX оставил в своем профиле в Твиттере. На снимке молодая семья в то время находилась на Starbase – в техасском городе Бока-Чика, где компания Маска планирует разработать корабль для полета на Марс.
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Позади Илона и Граймс можно увидеть пустынные пейзажи, а сама пара сидит на балконе и наслаждается свежим воздухом. Граймс задумчиво сидит в солнцезащитных очках с зеленой оправой и в фиолетовой кофте, в то время как Илон тоже в солнцезащитных очках держит на руках любознательного X Æ A-Xii. Мальчик в то время с заинтересованностью касается цветов. Один из цветков, похоже, мальчик положил на голову своей матери.
Илон Маск с Граймс и X Æ A-Xii / Фото из твиттера Илона Маска
Что известно о седьмом сыне Илона Маска?
- В начале мая 2020 года девушка Илона Маска Граймс родила ему сына.
- Ему дали странноватое имя X Æ A-Xii, которое читается как Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск. Мать Илона Маска Мэй рассказывала, что называет внука просто Эш.
- Певица рассказывала, что не будет давать пола малышу пока он сам не определит, кем хочет быть.
- Илон Маск уже был трижды женат и имеет 5 сыновей. Мужчина также около года встречался с актрисой Эмбер Херд.
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