Американский миллиардер и инженер Илон Маск поделился чувственным семейным фото, на котором позирует вместе с любимой певицей Граймс и 10-месячным сыном X AE A-Xii.

Трогательное фото основатель Tesla и SpaceX оставил в своем профиле в Твиттере. На снимке молодая семья в то время находилась на Starbase – в техасском городе Бока-Чика, где компания Маска планирует разработать корабль для полета на Марс.

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Позади Илона и Граймс можно увидеть пустынные пейзажи, а сама пара сидит на балконе и наслаждается свежим воздухом. Граймс задумчиво сидит в солнцезащитных очках с зеленой оправой и в фиолетовой кофте, в то время как Илон тоже в солнцезащитных очках держит на руках любознательного X Æ A-Xii. Мальчик в то время с заинтересованностью касается цветов. Один из цветков, похоже, мальчик положил на голову своей матери.



Илон Маск с Граймс и X Æ A-Xii / Фото из твиттера Илона Маска

Что известно о седьмом сыне Илона Маска?