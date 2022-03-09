Президент України Володимир Зеленський підписав указ на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Кожен лауреат отримає 397 тисяч гривень.
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Лауреати Шевченківської премії-2022
- Режисерка Катерина Горностай – за повнометражний ігровий фільм "Стоп-Земля" (номінація "Кіномистецтво").
- Літературознавець Григорій Грабович (Джордж Грабович, громадянин США) – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм" (номінація "Літературознавство та мистецтвознавство").
- Письменниця Тамара Дуда – за роман "Доця" (номінація "Література").
- Художник Микита Кадан – за персональну виставку "Камінь б'є камінь" (номінація "Візуальне мистецтво").
- Письменник Рябчук Микола – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї" (номінація "Журналістика, публіцистика").
- Художник Тіберій Сільваші – за інсталяцію "Крила" (номінація "Візуальне мистецтво").
- Режисерка-постановниця Тамара Трунова, авторка п'єси Наталя Ворожбит, художник-сценограф Юрій Ларіонов, актори Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра (номінація "Театральне мистецтво").
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