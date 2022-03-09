Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ на основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Каждый лауреат получит 397 тысяч гривен.

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Лауреаты Шевченковской премии-2022

Режиссер Екатерина Горностай – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство").

Литературовед Григорий Грабович (Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение").

Писательница Тамара Дуда – за роман "Доця" (номинация "Література").

Художник Никита Кадан – за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство").

Писатель Рябчук Николай – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика").

Художник Тиберий Сильваши – за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство").

Режиссер-постановщица Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация " Театральное искусство ").