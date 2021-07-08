Минулого тижня 63-річну Шерон Стоун заскочили у двох нічних клубах Лос-Анджелеса. Компанію їй склав співак Кріс Браун, який зустрічався з Ріанною, та 25-річний репер RMR. З останнім акторка "тусується" останні кілька місяців.

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У Шерон, безумовно, спекотне літо. Вона тусувалася з підопічним Дрейка, репером RMR. Вони без кінця відкорковували пляшки і танцювали під хіп-хоп,

– йдеться в джерелі.

Додамо, репер RMR має епатажний сценічний образ. Він не з'являється на людях без балаклави на обличчі й золотих грілзів на зубах. До того ж фани досі не знають його справжнього імені.

За повідомленнями інсайдерів, 25-річний RMR дуже поважає Шерон Стоун і в захваті від кримінальної драми "Казино", в якій вона зіграла головну жіночу роль.

"Вони насолоджуються компанією одне одного зараз і чудово проводять час разом. Вони на одній хвилі. Це справді унікальна дружба", – додають в джерелі.

63-річна Шерон Стоун не приховує дружбу з RMR, адже час від часу коментує його дописи в інстаграмі. Наразі невідомо, чи переросте їхнє спілкування у щось більше. Можливо все, адже акторка все ще шукає своє кохання. Вона навіть знайомилася через інтернет та була зареєстрована на сайті знайомств Bumble.