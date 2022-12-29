76-річна Шер натякнула на заручини й показала розкішну каблучку від бойфренда

Американська співачка Шер опублікувала фото каблучки з великим дорогоцінним каменем, що подарував їй бойфренд. У мережі підозрюють, що зірка заручилась.

Відома американська співачка Шер, яка підтримує Україну, заінтригувала новиною про особисте життя. Вона поділилась новим фото у своїх мережах.

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Шер натякнула на заручини

Артистка опублікувала фото, на якому її бойфренд тримає коробку з розкішною каблучкою з великим діамантом. У підписі до фото зірка вказала, що це подарунок від її коханого Александра Едвардса.

Немає слів,

– прокоментувала Шер.



Шер показала обручку / Фото з твітера Шер

Зірка не залишила інших коментарів, тож у мережі підозрюють, що 76-річна Шер могла заручитися з бойфрендом.

Що відомо про особисті стосунки Шер

, що нещодавно Шер пережила горе в родині . Її мама Джорджія Голт пішла з життя на початку грудня. Мати Шер хворіла на пневмонію та довгий час страждала від хронічних захворювань.

На початку листопада знаменитість побачили у Західному Голлівуді разом з хлопцем. Це 36-річний музичний продюсер Александр Едвардс, який молодший за співачку на 40 років.

Це було не перше романтичне побачення пари. Після обговорень у пресі й мережі Шер лаконічно відповідала на запитання про її роман. "Кохання не розуміється на математиці, кохання бачить".