Известная американская певица Шер, поддерживающая Украину, заинтриговала новостью о личной жизни. Она поделилась новым фото в своих сетях.

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Шер намекнула на помолвку

Артистка опубликовала фото, на котором ее бойфренд держит коробку с роскошным кольцом с большим бриллиантом. В подписи на фото звезда указала, что это подарок от ее любимого Александра Эдвардса.

Нет слов,

– прокомментировала Шер.



Шер показала обручальное кольцо / Фото с твиттера Шер

Звезда не оставила других комментариев, поэтому в сети подозревают, что 76-летняя Шер могла обручиться с бойфрендом.

Добавим, что недавно Шер пережила горе в семье. Ее мама Джорджия Голт ушла из жизни в начале декабря. Мать Шер болела пневмонией и долгое время страдала хроническими заболеваниями.

Что известно о личных отношениях Шер

В начале ноября знаменитость увидели в Западном Голливуде вместе с парнем. Это 36-летний музыкальный продюсер Александр Эдвардс, младше певицы на 40 лет.

Это было не первое романтическое свидание пары. После обсуждений в печати и сети Шер лаконично отвечала на вопрос о ее романе. "Любовь не разбирается в математике, любовь видит".