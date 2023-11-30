Я не хочу помирати, – Шеннен Догерті, яка бореться з 4 стадією раку, розповіла про свій стан

Американська акторка Шеннен Догерті бореться з четвертою стадією раку. Вона розповіла, у якому стані зараз її здоров'я.

Зірка серіалів "Всі жінки – відьми" зізналася, що хвороба прогресує. Рак поширився на її кістки. Шеннен Догерті запевнила, що на цьому її боротьба не зупиниться.

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Шеннен Догерті про боротьбу з раком

Я не хочу вмирати. Я ще не перестала жити. Я ще не перестала любити. Я не перестала творити. Я ще не перестала сподіватися на те, що все зміниться на краще. Я просто ще не закінчила,

– поділилась знаменитість.

Акторка зауважила, що хвороба змусила задуматися її про глибинні цінності та мету життя. Її також дивує те, що досі немає ліків проти раку.

"Коли ви запитуєте себе: "Чому я? Чому я захворіла на рак?", а потім "Чому мій рак повернувся? Чому я на четвертій стадії?". Це змушує вас шукати велику мету в житті. Для мене безумство, що в нас досі немає ліків", – додала Шеннен Догерті.

Зірка зазначила й те, що суспільству не варто одразу "прощатися" з людьми, які борються з онкологією. Рак не завжди означає, що людина не може ходити, їсти чи працювати. Часто все зовсім навпаки.

Ми енергійні люди, і в нас зовсім інші погляди на життя. Ми люди, які хочуть працювати, радіти життю і продовжують рухатися вперед. Мій найкращий спогад ще попереду. Я молюся. Я прокидаюся і лягаю спати, дякуючи Богові, молюся про речі, які для мене важливі, і не прошу занадто багато,

– розповіла Шеннен Догерті.

Акторка бореться з хворобою близько 8 років

У Шеннен Догерті виявили рак у 2015 році. Тоді їй зробили операцію з видалення молочної залози. Також зірка пройшла хімієтерапію й променеву терапію.

У 2017 році акторка потішила новиною про ремісію. Але через 2 роки рак повернувся та прогресував. Цього року стало відомо, що метастази вже у мозку.