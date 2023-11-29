Виявляється, артист повністю змінив свій раціон та спосіб життя. В результаті цього він схуд на 15 кілограмів.

До теми Рідкісна форма захворювання: MELOVIN вперше назвав свій невиліковний діагноз

MELOVIN про схуднення

Виконавець по-іншому зараз харчується, не п’є алкоголь, займається з психотерапевтом і це позитивно вплинуло на його життя.

Маю мінус 15 кілограмів. Не тому, що хворий, а через те, що повністю змінив своє життя. Не їм те, що негативно може вплинути на мій організм, почав ставитися до свого тіла як до внутрішнього храму – і все це дає неймовірний результат,

– поділився співак.



MELOVIN / Фото з інстаграму співака

Захворювання MELOVIN

У співака діагностували MODY-діабет.

Це аутосомно-домінантне захворювання, яке зазвичай передається спадково. Цукровий діабет MODY, який також називають "третім" типом діабету, як правило, спостерігається у дітей або молодих людей. Це група генетичних захворювань з порушенням функції бета-клітин підшлункової залози, що виділяють інсулін.

За оцінками експертів, приблизно 5% хворих на діабет страждають від цієї специфічної форми захворювання.