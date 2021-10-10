Американська акторка Шеннен Догерті продовжує боротися з онкозахворюванням. На особистій сторінці в інстаграмі зірка серіалу "Всі жінки – відьми" іноді ділиться, як проходить її лікування.

До теми Шеннен Догерті показала фото, на яких бореться із 4 стадією раку

Шеннен Догерті показала, як втрачала волосся

Актриса розповіла про день, коли вирішила поголитися налисо. Вона розповіла, що після хімієтерапії почало випадати волосся. Й жодні методи не допомагали його зберегти.

Моє волосся випадало жмутами, коли я його мила. У мене були лисини, і їх ставало все важче прикрити. Зрештою я ухвалила рішення зголити те, що залишилося від мого волосся,

– поділилась Догерті.

"Це була битва сама по собі. Я любила своє волосся. Це визначило мене до певної міри й надало мені свого роду ковдру безпеки. Я ділюся з вами днем, коли було ухвалено рішення поголити голову", – додала вона.

Шеннен Догерті показала фото, на якому у сльозах тримає жмути волосся.



Шеннен Догерті показала, як випадало волосся / Фото з інстаграму зірки

На іншій світлині акторка показала, як її втішає мама.



Шеннен Догерті з мамою / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про хворобу Догерті

У березні 2015 року Шеннен почала боротися з онкохворобою. Через декілька років жінці стало краще, але в лютому 2020 в інтерв'ю зірка зізналась, що знову змушена проходити лікування. Лікарі діагностували у неї четверту стадію раку молочної залози.

Догерті розповідала, що не збирається здаватися, хоч шанси вилікуватися невеликі. Вона навіть планувала залишити прощальні листи близьким.

Кілька днів тому акторка нагадала про себе й підкреслила, що лікується далі. Днями вона показала своє фото, щоб порадити усім проходити обстеження.

Текст публікації Шеннен Догерті

Коли я почала хімієтерапію, я спробувала cold cap в надії врятувати волосся. Хоча це працює для багатьох і допомагає, це не спрацювало для мене. Моє волосся випадало жмутами, коли я його мила. У мене були лисини, і їх ставало все важче прикрити. Зрештою я ухвалила рішення зголити те, що залишилося від мого волосся. Це була битва сама по собі. Я любила своє волосся. Це визначило мене до певної міри й надало мені свого роду ковдру безпеки. Я ділюся з вами днем, коли було ухвалено рішення поголити голову.