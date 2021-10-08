Шеннен Догерті показала фото, на яких бореться із 4 стадією раку

Американська акторка Шеннен Догерті продовжує боротьбу з онкозахворюванням на четвертій стадії захворювання. Вона знову облисіла через хімієтерапії та страждає через кровотечі з носа.

Своїм досвідом боротьби з онкозахворюванням Шеннен вирішила поділитись у місяць обізнаності про рак грудей. Невідомо, чи це актуальні фото чи старі, втім, ними вона хотіла нагадати, щоб жінки регулярно відвідували лікаря та перевіряли організм на онкомаркери.

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"Все це красиво? Ні, але це правдиво, і я сподіваюся поділитися тим, що ми всі станемо більш освіченими, краще дізнаємося, який вигляд має рак. Я сподіваюся, що спонукаю людей проходити мамографію, проходити регулярні огляди, позбавлятися від страху і стикатися з тим, що може бути перед вами 2015 року мені поставили діагноз "рак грудей". Мені зробили мастектомію, зробили хімієтерапію та променеву терапію. У мене було багато носових кровотеч через хімієтерапію. Не впевнена, що хто-небудь з вас це відчув. Я теж дуже втомилася", – зізналась жінка.



Шеннен Догерті бореться з раком / Фото з інстаграму акторки

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Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" додала, що завдяки гумору може йти далі по життю та не звертати увагу на лікування. До прикладу, їй неабияк підняла настрій блакитна піжама Cookie Monster, яку подарувала їй подруга Крісті.

"Чи дійсно вона мене розвеселила? Так!!! Я мала безглуздий вигляд, і в цій безглуздості я могла сміятися над собою. Я сподіваюся, що всі ми знаходимо гумор в неможливому", – підсумувала жінка.



Шеннен Догерті підбадьорює себе в час лікування / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про боротьбу Шеннен з раком