Шеннен Доэрти показала фото, на которых борется с 4 стадией рака

Американская актриса Шеннен Доэрти продолжает борьбу с онкозаболеванием на четвертой стадии. Она снова облысела из-за химиотерапии и страдает от кровотечений из носа.

Своим опытом борьбы с онкозаболеванием Шеннен решила поделиться в месяц осведомленности о раке груди. Неизвестно, актуальные это фото или старые, впрочем, ими она хотела напомнить, чтобы женщины регулярно посещали врача и проверяли организм на онкомаркеры.

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"Все это красиво? Нет, но это правдиво, и я надеюсь поделиться тем, что мы все станем более образованными, лучше узнаем, как выглядит рак. Я надеюсь, что побуждаю людей проходить маммографию, проходить регулярные осмотры, избавляться от страха и сталкиваться с тем, что может быть перед вами. В 2015 году мне поставили диагноз "рак груди". Мне сделали мастэктомию, сделали химиотерапию и лучевую терапию. У меня было много носовых кровотечений из-за химиотерапии. Не уверена, что кто-нибудь из вас это испытал. Я также очень устала", – призналась женщина.



Шеннен Доэрти борется с раком / Фото из инстаграма актрисы

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Звезда сериала "Зачарованные" добавила, что благодаря юмору может идти дальше по жизни и не обращать внимание на лечение. К примеру, ей очень подняла настроение голубая пижама Cookie Monster, которую подарила ей подруга Кристи.

"Действительно ли она меня развеселила? Да!!! Я имела нелепый вид, и в этой нелепости я могла смеяться над собой. Я надеюсь, что все мы находим юмор в невозможном", – подытожила женщина.



Шеннен Доэрти подбадривает себя во время лечения / Фото из инстаграма актрисы

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