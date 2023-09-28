Здійснила шахрайство: співачку Шакіру підозрюють у несплаті податків в Іспанії

Днями прокуратура Барселони висунула припущення про те, що знаменита співачка Шакіра ухилялася від сплати податків в Іспанії. З'ясувалось, що сума, яку артистка повинна була сплатити перевищує шість мільйонів євро.

За даними правоохоронних органів, це відбулося ще у 2018 році. Шакіра нібито здійснила тоді шахрайство, оскільки використовувала офшорну компанію.

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Шакіру підозрюють у несплаті податків в Іспанії

Прокуратура Барселони припускає, що колумбійська виконавиця здійснила шахрайство на суму 6,7 мільйона євро в деклараціях з податку на доходи фізичних осіб і податку на капітал за 2018 рік. Правоохоронці вважають, що Шакіра ухилялася від сплати податків, використовуючи офшорну компанію, зареєстровану в іншій країні.



Шакіра / Фото з інстаграму зірки

Це вже не вперше

Минулого року стало відомо, що співачка Шакіра може потрапити до в'язниці. Тоді іспанська прокуратура звинуватила її в несплаті податків розміром 14,5 мільйонів євро. Все через те, що 2021 році знаменитість придбала будинок в Барселоні, де жила разом з коханим – футболістом Жераром Піке. За версією правоохоронних органів, саме з того часу протягом двох років вона недоплатила понад 14 мільйонів євро податків. Прокуратура Іспанії вимагала 8 років ув'язнення та штраф у розмірі 24 мільйонів євро. Крім того, Шакіру звинувачують ще й у злочинах проти бюджету країни. Однак артистка стверджує, що компенсувала владі всі кошти з відсотками.

Співачка має постати перед судом 20 листопада. З огляду на те, що виконавиця зараз проживає в Маямі у США, правоохоронці висунули пропозицію, щоб вона давала свідчення в режимі відеоконференції зі свого місця проживання.

Що цікаво, коханий Шакіри, з яким вона у червні минулого року розійшлася, також був у такій ситуації. Його звинувачували у несплаті податків з 2008 до 2010 року. Однак ця справа закінчилася лише штрафом. Футболіст сплатив 2,1 мільйона євро.