По данным правоохранительных органов, это произошло еще в 2018 году. Шакира якобы совершила тогда мошенничество, поскольку использовала оффшорную компанию.

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Шакира подозревается в неуплате налогов в Испании

Прокуратура Барселоны предполагает, что колумбийская исполнительница совершила мошенничество на сумму 6,7 миллиона евро в декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на капитал за 2018 год. Правоохранители считают, что Шакира уклонялась от уплаты налогов, используя оффшорную компанию, зарегистрированную в другой стране.



Шакира / Фото с инстаграмма звезды

Это уже не в первый раз

В прошлом году стало известно, что певица Шакира может попасть в тюрьму. Тогда испанская прокуратура обвинила ее в неуплате налогов в размере 14,5 миллиона евро. Все потому, что в 2021 году знаменитость приобрела дом в Барселоне, где жила вместе с любимым – футболистом Жераром Пике. По версии правоохранительных органов, именно с тех пор она за два года недоплатила более 14 миллионов евро налогов. Прокуратура Испании потребовала 8 лет заключения и штраф в размере 24 миллионов евро. Кроме того, Шакиру обвиняют еще и в преступлениях против бюджета страны. Однако артистка утверждает, что компенсировала властям все средства с процентами.

Певица должна предстать перед судом 20 ноября. Учитывая, что исполнительница сейчас проживает в Майами в США, правоохранители выдвинули предложение, чтобы она давала показания в режиме видеоконференции со своего места жительства.

Что интересно, любимый Шакиры, с которым она в июне прошлого года разошлась, тоже был в такой ситуации. Его обвиняли в неуплате налогов с 2008 по 2010 годы. Однако это дело закончилось только штрафом. Футболист заплатил 2,1 миллиона евро.