Шакірі погрожують в'язницею через несплату податків: яку карколомну суму заборгувала зірка

Колумбійська співачка Шакіра вже не вперше має проблеми із законом. Цього разу вона заборгувала Іспанії 14,5 мільйона євро податків. Суд зобов'язав артистку з'явитися перед судом Іспанії за податкове шахрайство. Раніше вона не платила податки в Іспанії у 2012, 2013 і 2014 роках.

За словами прокурора, артистку звинувачують у шести податкових злочинах. Незважаючи на те, що Шакіра є податковим резидентом країни, свою постійну присутність в країні Шакіра заперечує. Вона стверджує, що у 2012-2014 роках проживала на Багамських островах, а в Іспанії бувала "епізодично".

До слова Шакіра може потрапити за ґрати в Іспанії: відома причина

Але як вважає сторона захисту, "важливо не стільки місце проживання на Багамах, скільки те, чи можна вважати Шакіру податковим резидентом Іспанії". Адже у її справі нібито потрібно порахувати кількість днів, скільки вона проживала у країні. Якщо це було більше півроку, то вона дійсно повинна була сплатити податки від своїх доходів, в тому числі, які отримала ще й за кордоном. До слова, у 2019 році Шакіра заробила, до прикладу, 35 мільйонів доларів.

Якщо 44-річна артистка не заплатить 14,5 мільйона євро до бюджету, їй може загрожувати тюремне ув'язнення.

Варто додати, що у 2018 році в мережі "гуляла" інформація, нібито Шакіра вже виплатила 25 мільйонів євро штрафу за несплату податків, які мали б погасити її заборгованість із 2011 по 2014 роки.

Чоловік Шакіри – теж "не без гріха"

Коханий Шакіри – іспанський футболіст Жерард Піке теж мав проблеми із податковою службою у 2015 році. Тоді його оштрафували більш ніж на 2,5 мільйона євро. Зараз пара рідко з'являється на публіці та виховує своїх двох синів у фактичному шлюбі.