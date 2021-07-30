По словам прокурора, артистку обвиняют в шести налоговых преступлениях. Несмотря на то, что Шакира является налоговым резидентом страны, свое постоянное присутствие в стране Шакира отрицает. Она утверждает, что в 2012-2014 годах проживала на Багамских островах, а в Испании бывала "эпизодически".

К слову Шакира может попасть за решетку в Испании: известна причина

Но как считает сторона защиты, "важно не столько место жительства на Багамах, сколько то, можно ли считать Шакиру налоговым резидентом Испании". Ведь в ее деле якобы нужно посчитать количество дней, сколько она проживала в стране. Если это было больше полугода, то она действительно должна была уплатить налоги от своих доходов, в том числе, которые получила еще и за рубежом. К слову, в 2019 году Шакира заработала, к примеру, 35 миллионов долларов.

Если 44-летняя артистка не заплатит 14,5 миллиона евро в бюджет, ей может грозить тюремное заключение.

Стоит добавить, что в 2018 году в сети "гуляла" информация, якобы Шакира уже выплатила 25 миллионов евро штрафа за неуплату налогов, которые должны были бы погасить ее задолженность с 2011 по 2014 годы.

Муж Шакиры – тоже "не без греха"

Возлюбленный Шакиры – испанский футболист Жерард Пике тоже имел проблемы с налоговой службой в 2015 году. Тогда его оштрафовали более чем на 2,5 миллиона евро. Сейчас пара редко появляется на публике и воспитывает своих двух сыновей в фактическом браке.