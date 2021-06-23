Шакіра знялась для обкладинки мексиканського Vogue: спокусливі кадри

44-річна колумбійська співачка Шакіра стала зіркою липневого випуску глянцю Vogue Mexico. Артистка знялась у новій фотосесії, вразивши публіку спокусливими кадрами в ефектних сукнях.

На обкладинці журналу розкішна Шакіра з'явилась в обтислій напівпрозорій сукні насиченого червоного кольору з пікантним вирізом під грудьми. Однак позувати без білизни співачка не наважилась й одягла чорний бюстгальтер, який засвітила в об'єктиві відомого фешн-фотографа Ніко Бустоса.

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Звабливу сукню Шакіра поєднала з довгими рукавичками в тон, а хвилясте волосся розпустила. Зірка не стала обтяжувати образ аксесуарами, зосередивши увагу прихильників на своїх розкішних формах.

Шакіра на обкладинці глянцю / Фото Vogue Mexico

Шакіра для модного глянцю / Фото Vogue Mexico

У тій самій локації Шакіра приміряла ще дві фантастичні сукні. Одна з них фасону "рибка", розшита камінням від відвертого декольте до подолу, а інша – з золотистого латексу довжини міні.

Згодом артистка, фотограф і велика команда стилістів перемістилась на задній двір маєтку з басейном, біля якого позувала Шакіра. Вона з'явилась у кадрі в прозорій сітчастій сукні з мереживними вставками, які ледь прикривали її тіло. Останній образ артистки – різнобарвна сукня з пишним низом з воланами, яку вона поєднала з масивними черевиками на грубих підборах.

Шакіра для Vogue Mexico / Фото з мексиканського глянцю