У гардеробі Дженніфер Лопес безліч одягу від провідних дизайнерів світу. Для фотосесії на задньому дворі будинку в Каліфорнії артистка обрала гламурний образ, який представили на показі весняно-літньої колекції бренду Valentino.

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Зухвалий образ Дженніфер Лопес

Голлівудська зірка одягла спідницю мандаринового кольору з пікантним розрізом посередині, який дозволив показати підтягнуті ніжки. Відвертий низ з широким поясом і кишенями Джей Ло поєднала з аристократичним верхом – кремовою блузкою з об'ємними рукавами.

Вкрай шокуючим було взуття, яке співачка підібрала до образу. Вона одягла золотисті ботфорти на височезній платформі та підборах. Це дуже несподіваний мікс.

Дженніфер Лопес у зухвалому образі / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер Лопес у зухвалому образі / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер Лопес довершила зухвалий образ численними аксесуарами – оригінальними золотими сережками-кільцями, каблучками з коштовним камінням і підвіскою з діамантами. Артистка нанесла бездоганний макіяж у шоколадних відтінках і вклала волосся в елегантну зачіску. Від неї не відвести очей!

Дженніфер Лопес в зухвалому образі / Фото з інстаграму співачки