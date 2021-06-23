На обложке журнала роскошная Шакира появилась в обтянутом полупрозрачном платье насыщенного красного цвета с пикантным вырезом под грудью. Однако позировать без белья певица не решилась и надела черный бюстгальтер, который засветила в объективе известного фэшн-фотографа Нико Бустоса.

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Соблазнительное платье Шакира сочетала с длинными перчатками в тон, а волнистые волосы распустила. Звезда не стала усложнять образ аксессуарами, сосредоточив внимание поклонников на своих роскошных формах.

Шакира на обложке глянца / Фото Vogue Mexico​

Шакира для модного глянца / Фото Vogue Mexico

В той самой локации Шакира примерила еще два фантастических платья. Одно из них фасона "рыбка", расшитая камнями от откровенного декольте до подола, а другая – из золотистого латекса длины мини.

Впоследствии артистка, фотограф и большая команда стилистов переместилась на задний двор поместья с бассейном, возле которого позировала Шакира. Она появилась в кадре в прозрачном сетчатом платье с кружевными вставками, которые едва прикрывали ее тело. Последний образ артистки – разноцветное платье с пышным низом с воланами, которое она соединила с массивными ботинками на грубых каблуках.

Шакира для Vogue Mexico / фото из мексиканского глянца