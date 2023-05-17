Шакіра показала дітей від Жерарда Піке в новому кліпі: він розриває ютуб – відео
Джерело:Шакіра
Співачка Шакіра випустила нову пісню Acróstico та емоційний кліп на неї. У відео вона знялася з синами від ексчоловіка-зрадника Жерарда Піке. Він розірвав ютуб і набрав 21 мільйон переглядів за два дні.
Через кілька місяців після виходу вірусної пісні про зраду Жерарда Піке, Шакіра запрем'єрила нову. Її реліз відбувся 15 травня і став сюрпризом для прихильників, адже у відео двоє її дітей – 10-річний Мілан і 8-річний Саша. Схоже, сама тому кліп б'є рекорди на ютубі.
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Шакіра знялася з синами від Жерарда Піке в новому кліпі
У відео Шакіра грає на фортепіано разом з синами від Жерарда Піке, Саша навіть співає з нею в дуеті. Як з'ясувалося, хлопці самі захотіли долучитися до нової роботи.
Цього року Мілан написав пісні, які змусили мене плакати від емоцій, а Саша годинами проводив за піаніно, розкриваючи свій голос. Вони обидва були зі мною у студії, і, почувши цю пісню, присвячену їм, вони попросили мене взяти участь,
– зізналася Шакіра.
Вона з любов'ю додала: "Немає нічого, що змусить мене почуватись повноцінніше, ніж бути вашою матір'ю". Цікаво, що у кліпі є кадри, зроблені під час переїзду сім'ї з Барселони до Майамі, який відбувся раніше навесні.
Шакіра – Acróstico: дивіться відео онлайн
Примітно, що нове відео Шакіри з синами буквально розриває ютуб. За дві доби на кліпі вже понад 21 мільйон переглядів.
- До речі, піснею про про ексчоловіка-зрадника Жерарда Піке Шакіра побила 14 світових рекордів Гіннеса – від найбільшої кількості прослуховувань на Spotify за 24 години до найпопулярнішої латиноамериканської пісні за один тиждень.
- Нагадаємо, що трек BZRP Music Sessions #53 про те, що Шаріка "варта двох 22-річних", а Піке "поміняв Ferrari на Twingo, Rolex на Casio" і "залишив її сусідкою зі свекрухою, з пресою біля дверей та боргом перед податковим інспектором".