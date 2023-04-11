Прожили важкий рік, – Шакіра поскаржилась, що її діти зазнають переслідувань після розлучення

Колумбійська співачка Шакіра зізналась, що після розлучення увага прикута як до неї, так до її дітей. Вона закликала журналістів та пресу припинити переслідувати синів.

Співачка Шакіра виховує двох дітей після шлюбу з Жерардом Піке. Через розлучення до їхньої пари та синів прикута шалена увага преси та журналістів, на що співачка вкотре поскаржилась у мережі.

Дивіться також Почувалася шматком м’яса, – Емілі Ратажковскі розповіла, чому залишила акторську кар’єру

Шакіра звернулась до журналістів

Колумбійська зірка опублікувала звернення до преси, в якому висловила розуміння про цікавість до її сім'ї. Але підкреслила, що її сини "прожили дуже важкий рік, терплячи безперервну облогу та невпинне переслідування папараці та різних ЗМІ в Барселоні".

Тепер, коли вони починають новий етап у своєму житті, я наполегливо прошу ЗМІ від імені моїх дітей поважати їх право на приватне життя. Я прошу вас утриматися від того, щоб слідкувати за ними до виходу чи входу в школу, не чекати їх біля дверей нашого дому чи переслідувати їх на позакласних та розважальних заходах, як це траплялося щодня в Барселоні.

Шакіра додала, що вірить у чуйність журналістів до тієї ситуації, в якій опинилися Мілан і Саша. Вона нагадала, що синам лише по 8 та 10 років і хочуть малого – відвідувати школу та заклади, почуваючись у безпеці.

"Я звертаюся з цим проханням уже не як митець, а як мати, яка хоче захистити та піклуватися про психологічне та емоційне благополуччя своїх дітей, щоб вони могли жити здоровим і щасливим життям, на яке заслуговує кожна дитина. Дякуємо за ваше розуміння та підтримку", – підсумувала зірка.



Шакіра з дітьми / Фото з інстаграму Шакіри

Шакіра переїхала з Барселони