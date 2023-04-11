Співачка Шакіра виховує двох дітей після шлюбу з Жерардом Піке. Через розлучення до їхньої пари та синів прикута шалена увага преси та журналістів, на що співачка вкотре поскаржилась у мережі.

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Шакіра звернулась до журналістів

Колумбійська зірка опублікувала звернення до преси, в якому висловила розуміння про цікавість до її сім'ї. Але підкреслила, що її сини "прожили дуже важкий рік, терплячи безперервну облогу та невпинне переслідування папараці та різних ЗМІ в Барселоні".

Тепер, коли вони починають новий етап у своєму житті, я наполегливо прошу ЗМІ від імені моїх дітей поважати їх право на приватне життя. Я прошу вас утриматися від того, щоб слідкувати за ними до виходу чи входу в школу, не чекати їх біля дверей нашого дому чи переслідувати їх на позакласних та розважальних заходах, як це траплялося щодня в Барселоні.

Шакіра додала, що вірить у чуйність журналістів до тієї ситуації, в якій опинилися Мілан і Саша. Вона нагадала, що синам лише по 8 та 10 років і хочуть малого – відвідувати школу та заклади, почуваючись у безпеці.

"Я звертаюся з цим проханням уже не як митець, а як мати, яка хоче захистити та піклуватися про психологічне та емоційне благополуччя своїх дітей, щоб вони могли жити здоровим і щасливим життям, на яке заслуговує кожна дитина. Дякуємо за ваше розуміння та підтримку", – підсумувала зірка.



Шакіра з дітьми / Фото з інстаграму Шакіри

Шакіра переїхала з Барселони