Певица Шакира воспитывает двоих детей после брака с Жерардом Пике. Из-за развода до их пары и сыновей приковано безумное внимание прессы и журналистов, на что певица в очередной раз пожаловалась в сети.

Смотрите также Чувствовала себя куском мяса, – Эмили Ратажковски рассказала, почему оставила актерскую карьеру

Шакира обратилась к журналистам

Колумбийская звезда опубликовала обращение в прессу, в котором выразила понимание об интересе к ее семье. Но подчеркнула, что ее сыновья "прожили очень тяжелый год, терпя непрерывную осаду и непрерывное преследование папарацци и разных СМИ в Барселоне".

Теперь, когда они начинают новый этап в своей жизни, я настоятельно прошу СМИ от имени моих детей уважать их право на частную жизнь. Я прошу вас удержаться от того, чтобы следить за ними до выхода или входа в школу, не ждать их у дверей нашего дома или преследовать их на внеклассных и развлекательных мероприятиях, как это случалось каждый день в Барселоне.

Шакира добавила, что верит в отзывчивость журналистов к ситуации, в которой оказались Милан и Саша. Она напомнила, что сыновьям всего по 8 и 10 лет и хотят простого – посещать школу и заведения, чувствуя себя в безопасности.

"Я обращаюсь с этой просьбой уже не как художник, а как мать, которая хочет защитить и заботиться о психологическом и эмоциональном благополучии своих детей, чтобы они могли жить здоровой и счастливой жизнью, которой заслуживает каждый ребенок. Спасибо за ваше понимание и поддержку", – подытожила звезда.



Шакира с детьми / Фото из инстаграма Шакиры

Шакира переехала из Барселоны