Шахраї не можуть представляти країну на Євробаченні, – Суспільне про підробку довідки Alina Pash

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький подякував ДПСУ за офіційний розгляд запиту щодо фальсифікації довідки, яку надала Alina Pash. На його думку, шахраї не можуть представляти країну на Євробаченні.

Державна прикордонна служба України заявила, що довідку про в'їзд Alina Pash до Криму не надавала. Отож, документ, який потрапив від її представника до Суспільного, – фейк.

Зверніть увагу Прикордонники не видавали Alina Pash довідку про законний в'їзд до Криму