Шахраї не можуть представляти країну на Євробаченні, – Суспільне про підробку довідки Alina Pash
Джерело:фейсбук Миколи Чернотицького
Голова правління Суспільного Микола Чернотицький подякував ДПСУ за офіційний розгляд запиту щодо фальсифікації довідки, яку надала Alina Pash. На його думку, шахраї не можуть представляти країну на Євробаченні.
Державна прикордонна служба України заявила, що довідку про в'їзд Alina Pash до Криму не надавала. Отож, документ, який потрапив від її представника до Суспільного, – фейк.
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Реакція Миколи Чернотицького
Микола подякував ДПСУ за оперативний розгляд звернення. Також додав, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь завтра об 11:00.
Після цього оргкомітет Євробачення збереться на засідання, куди запросить Аліну Паш та прийме відповідне рішення.
Окремо як голова правління я звертатимусь до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні,
– наголосив Чернотицький.
Менеджерка Alina Pash звернулася до представників Суспільного й заявила, що довідку про в'їзд співачки до Криму вони отримали від члена команди, а не особисто від співачки. За словами менеджерки, зараз у команді з'ясовують, як отримали цей документ, та чекають від ДПСУ відповіді на запит.Зверніть увагу! Через підробку документа Аліну Паш можуть дискваліфікувати з конкурсу Євробачення. Також є можливим відкриття кримінального провадження, адже фальсифікація документів карається законом.
Текст публікації Миколи Чернотицького:
Подяка Державній прикордонній службі за оперативний розгляд. Пресофіцер ДПСУ запевнив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь завтра до 11:00.
Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення.
Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів.
На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні.