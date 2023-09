Виховує синів та живе в Росії: як змінився переможець "Х-фактора 7" Севак Ханагян

Севак Ханагян став відомим завдяки участі в кількох талант-шоу. В Україні його добре пам'ятають як переможця "Х-фактора". Однак свою кар'єру чоловік продовжив за межами нашої країни.

Популярність співака сьогодні перебуває на досить впізнаваному рівні. 24 Канал з'ясував, де зараз переможець 7 сезону "Х-Фактора" та як змінилося його життя після проєкту.

Цікаво Воював під Бахмутом: де зараз і як змінився переможець "Х-фактора 8" Михайло Панчишин

Севак народився у 1987 році у Вірменській РСР (сьогодні – Вірменія). Згодом його сім'я переїхала до Росії, де юнак продовжив здобувати музичну освіту. Він навчався у Курському коледжі культури по класу акордеона, а потім вступив до Державної класичної Академії у Москві на естрадно-джазовий відділ вокалу.

У Росії чоловік взяв участь у декількох вокальних шоу: "Головна сцена" та "Голос", однак фортуна обернулась до нього іншим боком, і йому не вдалось здобути перемогу.

Участь у шоу "Х-фактор"

У 2016 році співак вирішив спробувати свої можливості на українському вокальному шоу. На кастингу він виконав авторську пісню "Не молчи" та отримав заповітні "Так" від усіх чотирьох суддів. Згодом його наставником став фронтмен гурту "Агонь" Антон Савлепов.



Севак Ханагян разом із тренером Антоном Савлеповим / Фото з його інстаграму

У фінальному поєдинку проєкту Севак конкурував з українським рок-гуртом DETACH. Однак цього разу чоловіку пощастило, і він здобув таку довгоочікувану перемогу.

Севак підкорив серця українських телеглядачів. А головний приз витратив на запис сольного альбому та зйомку кліпів.

Севак Ханагян – всі виступи співака на "Х-факторі": дивіться відео онлайн

Життя після шоу

2017 рік став доволі продуктивним для співака. Севак випустив три відеороботи: When We Are Together, Do not Keep Silence та My Oxygen. Також організував сольний концерт і став тренером співочого шоу "Голос Вірменії".

У 2018 році він представляв Вірменію на 63-пісенному конкурсі Євробачення, що проходив у Португалії. Там чоловік виконав пісню Qami й у першому півфіналі посів 15 місце, що не дозволило пройти у фінал конкурсу.

Севак Ханагян – виступ співака на Євробаченні-2018: дивіться відео онлайн

Сьогодні Севак активно працює в Росії. На його рахунку вже десятки пісень та кліпів і 1 аудіоальбом. В інстаграмі співака понад 600 тисяч підписників.

Особисте життя

Чоловік не любить розмовляти на тему сім'ї й оберігає своїх рідних від зайвих очей. Однак відомо, що він одружений із Мариною Ханяган. З коханою артист познайомився ще у студентські роки. Подружжя виховує двох синів – Баграта і Давида. Севак зізнавався, що народження синів – найяскравіша подія в його житті.



Севак із дружиною Мариною / Фото зі сторінки "Вконтакте"



Севак із сином Багратом / Фото з його інстаграму

Після перемоги в "Х-факторі" чоловік декілька разів приїжджав до Києва із сольними концертами.

Як змінився співак Севак Ханагян / Фото з його інстаграму

Автор: Марта Гнат