Воспитывает сыновей и живет в России: как изменился победитель "Х-фактора 7" Севак Ханагян

Севак Ханагян стал известен благодаря участию в нескольких талант-шоу. В Украине его хорошо помнят как победителя "Х-фактора". Однако свою карьеру мужчина продолжил вне нашей страны.

Популярность певца сегодня находится на достаточно узнаваемом уровне. 24 Канал выяснил, где победитель 7 сезона "Х-Фактора" и как изменилась его жизнь после проекта.

Севак родился в 1987 году в Армянской ССР (сегодня – Армения). Потом его семья переехала в Россию, где юноша продолжил получать музыкальное образование. Он учился в Курском колледже культуры по классу аккордеона, а затем поступил в Государственную классическую Академию в Москве на эстрадно-джазовый отдел вокала.

В России мужчина принял участие в нескольких вокальных шоу: "Главная сцена" и "Голос", однако фортуна обернулась к нему другой стороной, и ему не удалось одержать победу.

Участие в шоу "Х-фактор"

В 2016 году певец решил попробовать свои возможности на украинском вокальном шоу. На кастинге он исполнил авторскую песню "Не молчи" и получил заветные "Да" от всех четырех судей. Впоследствии его наставником стал фронтмен группы "Агонь" Антон Савлепов.



В финальном поединке проекта Севак конкурировал с украинской рок-группой DETACH. Однако на этот раз мужчине повезло, и он одержал такую долгожданную победу.

Севак покорил сердца украинских телезрителей Главный приз потратил на запись сольного альбома и съемку клипов.

Жизнь после шоу

2017 год стал достаточно продуктивным для певца. Севак выпустил три видеоработы: When We Are Together, Do not Keep Silence и My Oxygen. Также организовал сольный концерт и стал тренером певческого шоу "Голос Армении".

В 2018 году он представлял Армению на 63-песенном конкурсе Евровидения, проходившем в Португалии. Там мужчина исполнил песню Qami и в первом полуфинале занял 15-е место, что не позволило пройти в финал конкурса.

Сегодня Севак активно работает в России. На его счету уже десятки песен и клипов и 1 аудиоальбом. В инстаграмме певца более 600 тысяч подписчиков.

Личная жизнь

Мужчина не любит разговаривать на тему семьи и оберегает своих родных от лишних глаз. Однако известно, что он женат на Марине Ханяган. С любимой артист познакомился еще в студенческие годы. Супруги воспитывают двух сыновей – Баграта и Давида. Севак признавался, что рождение сыновей – самое яркое событие в его жизни.



После победы в "Х-факторе" мужчина несколько раз приезжал в Киев с сольными концертами.

