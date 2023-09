Молимося про диво, – сестра Селін Діон розповіла про боротьбу співачки з важкою хворобою

Канадська співачка Селін Діон бореться з важкою хворобою, через яку не може співати. Сестра співачки розповіла про її стан.

У грудні 2022 року знаменитій співачці Селін Діон поставили діагноз – синдром м'язової скутості. Артистка не може співати так, як раніше.

У якому стані Селін Діон

74-річна сестра Селін Діон Клодетт розповіла про її боротьбу з рідкісною хворобою.

Вона робить усе, щоб одужати. Вона – сильна жінка.

Клодетт Діон зауважила, що Селін відчуває спазми в усьому тілі. Від синдрому ліків, на жаль, ще немає.

"Це хвороба, про яку ми так мало знаємо. У неї бувають спазми, які неможливо контролювати. Знаєте, буває таке, коли прокидаєшся посеред ночі через судоми у нозі чи руці? З нею відбувається щось схоже, тільки в неї такі судоми в усіх м'язах. Ми мало що можемо зробити, щоб підтримати її, полегшити її біль. Молимося про диво. Ми схрещуємо пальці, щоб дослідники знайшли ліки проти цієї жахливої ​​хвороби".



Селін Діон / Фото з інстаграму Селін Діон

Коли Селін Діон зізналась про хворобу

55-річна виконавиця вперше розповіла про непросту ситуацію зі здоров'ям у грудні 2022 року. Тоді Селін Діон зізналась, що працює з досвідченими лікарями, аби повернутися у форму. Однак їй довелося перенести весняний тур 2023 на 2024 рік.

"Ця хвороба торкається всіх аспектів мого повсякденного життя – коли я ходжу, не дає мені співати так, як я звикла", – казала Селін Діон.

Селін Діон – знаменита співачка, одна з найвисокооплачуваніших виконавиць. Вона є переможницею Євробачення від Швейцарії у 1988 році з піснею Ne partez pas sans moi. Саме Селін Діон виконує мегахіт з фільму "Титанік" – My Heart Will Go On.