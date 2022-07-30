Переможець "Голосу країни" розповів про сестру, яка вибралася з російського полону

Іван Ганзера, який переміг у першому сезоні "Голосу країни", розповів, що його сестра з чоловіком перебували у російському полоні. Там вони пережили голод, обстріли, побиття й нарешті змогли вибратися.

Тисячі українців залишаються на територіях, які тимчасово окупували росіяни. Серед них є багато жінок та дітей, з яких загарбники знущаються. У полоні перебувала сестра українського співака Івана Ганзери.

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Іван Ганзера про сестру, яка вибралася з полону

Сестрі Івана разом з чоловіком вдалося вибратися з полону, зараз вони перебувають у безпечному місці. Але за час, коли перебували під контролем окупантів, довелося багато пережити. Вони голодували, страждали від побиттів та обстрілів. Схоже, що зараз подружжя прямує до Європи, а після перемоги України їм буде нікуди повернутися. Окупанти зруйнували все.

Після пережитого вона розуміє, що жила не правильно. Працювала, будувала. А тепер немає нічого. Життя все пройшло, а для себе пожити не встигла. Та вона ні про що не шкодує. Головне, що вони вижили,

– написав Ганзера.

Іван зазначив, що сестрі з чоловіком неймовірно хотілося жити. Раніше ми не цінували того, що мали. Зараз всі хочуть лише миру. росіяни нещадно знищують все те, що українці будували роками. Тепер ми маємо допомогти ЗСУ назавжди вигнати окупантів з наших земель та показати світові, що росія – це держава-терорист.

Зазначимо, Іван Ганзера не розповів, де саме у полоні були його рідні. Однак відомо, що артист родом з Харківської області. Ймовірно, сестра з чоловіком перебували в одному з населених пунктів Харківщини, які перебувають в окупації.