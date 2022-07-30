Тысячи украинцев остаются на территориях, временно оккупированных россиянами. Среди них много женщин и детей, над которыми захватчики издеваются. В плену находилась сестра украинского певца Ивана Ганзера.

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Иван Ганзера о сестре, выбравшейся из плена

Сестре Ивана вместе с мужем удалось выбраться из плена, сейчас они находятся в безопасном месте. Но за время, когда находились под контролем оккупантов, пришлось многое пережить. Они голодали, страдали от избиений и обстрелов. Похоже, что сейчас супруги направляются в Европу, а после победы Украины им некуда вернуться. оккупанты разрушили все.

После пережитого она понимает, что жила неправильно. Работала, строила. А теперь ничего нет. Жизнь все прошла, а для себя пожить не успела. Но она ни о чем не жалеет. Главное, что они выжили,

– написал Ганзера.

Иван отметил, что сестре с мужем невероятно хотелось жить. Раньше мы не ценили то, что имели. Сейчас все хотят только мира. россияне беспощадно уничтожают все то, что украинцы строили годами. Теперь мы должны помочь ВСУ навсегда выгнать оккупантов из наших земель и показать миру, что россия – это государство-террорист.

Отметим, Иван Ганзер не рассказал, где именно в плену были его родные. Однако известно, что артист родом из Харьковской области. Вероятно, сестра с мужем находились в одном из находящихся в оккупации населенных пунктов Харьковщины.