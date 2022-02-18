Сестра Кейт Мосс зізналась про наркозалежність і звинуватила в цьому підлітковий серіал

Молодша сестра супермоделі Кейт Мосс Лотті шокувала громадськість тим, що стражада від залежності кокоїном. Зараз вона перебуває у реабілітаційному центрі.

Сміливу заяву 24-річна модель зробила в одному з роликів тіктоку, супроводивши його саундтреком та словами з серіалу "Ейфорія": "У мене дуже сильна пристрасть до кокаїну". А саме відео вона підписала: "Коли люди питають, чому я перебувала у реабілітаційному центрі".

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Як повідомив батько моделі 7 лютого, Лотті "чудово себе почуває". Лотті не уточнювала дату, коли вона приїхала у рехаб і як довго там буде залишатись. За її словами, вона занадто перейнялася серіалом "Ейфорія", де головні герої якого вживають наркотики: "Думаю, я дуже буквально сприйняла "Ейфорію", друзі". Також вона неодноразово писала у соцмережах про психологічні проблеми та тривожність, з якими намагається боротися.

"Моя боротьба змусила мене поводитись по-іншому. Я відчуваю, що стаю людиною, яка мені не подобається. Я оточувала себе людьми, які перебували в такому ж психічному стані, але тепер розумію, що це заважало", – казала Лотті.



Лотті Мосс / Фото з інстаграму моделі

Під відеороликом з тітктоку думки фанатів розділились на два "табори": одні пожаліли дівчину і побажали одужання, а інші запідозрили, що Лотті просто дуже хотіла бути схожою на старшу сестру Кейт, яку свого час теж звинувачували у наркозалежності. Одного разу навіть був скандал, коли у 2005 році в мережі з'явилось фото, де вона нюхає порошок, схожий на кокаїн. Такий "вибрик" коштував жінці кількох рекламних контрактів. Тому вона одразу відправилась у рехаб, аби вилікуватись.