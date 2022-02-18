Сестра Кейт Мосс призналась в наркозависимости и обвинила в этом подростковый сериал

Младшая сестра супермодели Кейт Мосс Лотти шокировала общественность тем, что страдала от кокаиновой зависимости. Сейчас она находится в реабилитационном центре.

Смелое заявление 24-летняя модель сделала в одном из роликов тиктока, сопроводив его саундтреком и словами из сериала "Эйфория": "У меня очень сильное пристрастие к кокаину". А само видео она подписала: "Когда люди спрашивают, почему я была в реабилитационном центре".

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Как сообщил отец модели 7 февраля, Лотти "прекрасно себя чувствует". Лотти не уточняла дату, когда она приехала в рехаб и как долго там пробудет. По ее словам, она слишком прониклась сериалом "Эйфория", главные герои которого употребляют наркотики: "Думаю, я очень буквально восприняла "Эйфорию", друзья". Также она неоднократно писала в соцсетях о психологических проблемах и тревожности, с которыми пытается бороться.

"Моя борьба заставила меня вести себя по-другому. Я чувствую, что становлюсь человеком, который мне не нравится. Я окружала себя людьми, которые находились в таком же психическом состоянии, но теперь понимаю, что это мешало", – говорила Лотти.

Лотти Мосс / Фото из инстаграма модели

Под видеороликом из тиктока мнения фанатов разделились на два "лагеря": одни пожалели девушку и пожелали выздоровления, а другие заподозрили, что Лотти просто очень хотела быть похожа на старшую сестру Кейт, которую в свое время тоже обвиняли в наркозависимости. Однажды даже был скандал, когда в 2005 году в сети появилось фото, где она нюхает порошок, похожий на кокаин. Такая выходка стоила женщине нескольких рекламных контрактов. Поэтому она сразу отправилась в рехаб, чтобы вылечиться.