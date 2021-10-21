Минулими вихідними відбулися заручини зірки реаліті-шоу Кортні Кардашян та знаменитого барабанника Тревіса Баркера. Чоловік влаштував коханій сюрприз під час їхнього відпочинку в Монтесіто.

Не пропустіть Кортні Кардашян заручилась з Тревісом Баркером: неймовірні фото

Заручини Кортні Кардашян у фото

Тревіс та Кортні проводили час у готелі Rosewood Miramar Beach. Одного вечора барабанник підготував для коханої сюрприз і повів її на пляж.

Там було викладено з величезної кількості троянд серце, а також літери "Т" і "К", об'єднані в одну фігуру. Свічки у великих колбах додавали ще більшої романтики.



Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки

Музикант опустився на одне коліно перед світською левицею та освідчився їй коханні, подарувавши розкішне кільце з великим діамантом. Його створила дизайнерка Лоррейн Шварц. Вона розповіла, що Тревіс був залучений до розробки каблучки.

Я прокидалася всю ніч, думаючи, що це був сон,

– поділилась Кортні Кардашян під фото.



Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки

Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки