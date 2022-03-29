Серце розривається, – Григорій Решетник емоційно відреагував на бомбардування рідного Миколаєва

Вдень 29 березня окупанти гатили по Миколаєву. Одна з ракет влучила в кабінет Віталія Кіма й розвалила пів будівлі ОВА. Григорій Решетник не зміг не прокоментувати атаки по рідному місту.

Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник народився в Миколаєві, там до війни жили його батьки. Зараз рідне місто шоумена стало ціллю російських загарбників. Лише за один день вони розтрощили багатоповерхівку та будівлю обласної військової адміністрації.

Важливо У Миколаєві окупанти влучили в кабінет Кіма у будівлі ОВА

Реакція Григорій Решетника на обстріли Миколаєва та розбомблену ОВА

Рідний Миколаїв сьогодні... Серце розривається. Але ми не здамося та не зламаємося! Ми маємо перемогти та вибити з нашої землі цю фашистську нечисть раз і назавжди. Україна сильна та непереможна,

– емоційно написав Григорій Решетник.

Реакція мережі на атаки на Миколаїв

"Це прямий напад на Кіма, хотіли його вбити. Мерзота. Рідний мій Миколаїв, болить серце за тебе. Господи, захисти, збережи місто та прекрасних людей, що там живуть, благаю";

"Я з Миколаєва. І цей вибух, який зруйнував будівлю обласної адміністрації, чуло все місто. Тварюки, нелюди. Бажаю собачої смерті всім "русскім спасітєлям";

"Нелюди! Руйнують наше місто. Горіти їм у пеклі".

"Мій дім. Моє місто. Тримайся, Миколаїв";

"Жахіття! Проте знаємо, що перемога за нами. Адже Бог з нами";

"Не забудемо ніколи! Не буде рашистам прощення".

у Миколаївській ОВА більшість людей дивом врятувалася, це від 50 до 100 осіб. Станом на 12:00 з-під завалів дістали 3 загиблих та 18 постраждалих. Рятувальні роботи тривають.