Серце розривається, – Григорій Решетник емоційно відреагував на бомбардування рідного Миколаєва

29 березня 2022 , 12:57
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Джерело:

інстаграм Григорія Решетника

Вдень 29 березня окупанти гатили по Миколаєву. Одна з ракет влучила в кабінет Віталія Кіма й розвалила пів будівлі ОВА. Григорій Решетник не зміг не прокоментувати атаки по рідному місту.

Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник народився в Миколаєві, там до війни жили його батьки. Зараз рідне місто шоумена стало ціллю російських загарбників. Лише за один день вони розтрощили багатоповерхівку та будівлю обласної військової адміністрації. 

Важливо У Миколаєві окупанти влучили в кабінет Кіма у будівлі ОВА

Реакція Григорій Решетника на обстріли Миколаєва та розбомблену ОВА

Рідний Миколаїв сьогодні... Серце розривається. Але ми не здамося та не зламаємося! Ми маємо перемогти та вибити з нашої землі цю фашистську нечисть раз і назавжди. Україна сильна та непереможна,
– емоційно написав Григорій Решетник. 

Зазначимо, у Миколаївській ОВА більшість людей дивом врятувалася, це від 50 до 100 осіб. Станом на 12:00 з-під завалів дістали 3 загиблих та 18 постраждалих. Рятувальні роботи тривають. 

Реакція мережі на атаки на Миколаїв

  • "Це прямий напад на Кіма, хотіли його вбити. Мерзота. Рідний мій Миколаїв, болить серце за тебе. Господи, захисти, збережи місто та прекрасних людей, що там живуть, благаю";
  • "Я з Миколаєва. І цей вибух, який зруйнував будівлю обласної адміністрації, чуло все місто. Тварюки, нелюди. Бажаю собачої смерті всім "русскім спасітєлям";
  • "Нелюди! Руйнують наше місто. Горіти їм у пеклі". 
  • "Мій дім. Моє місто. Тримайся, Миколаїв";
  • "Жахіття! Проте знаємо, що перемога за нами. Адже Бог з нами";
  • "Не забудемо ніколи! Не буде рашистам прощення". 
Автор: Марина Джура