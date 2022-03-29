Бессменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник родился в Николаеве, там до войны жили его родители. Сейчас родной город шоумена стал целью российских захватчиков. Только за один день они разбили многоэтажку и здание областной военной администрации.

Важно В Николаеве оккупанты попали в кабинет Кима в здании ОВА

Реакция Григорий Решетника на обстрелы Николаева и разбомбленную ОВА

Родной Николаев сегодня… Сердце разрывается. Но мы не сдадимся и не сломаемся! Мы должны победить и выбить из нашей земли эту фашистскую нечисть раз и навсегда. Украина сильна и непобедима,

– эмоционально написал Григорий Решетник.

Отметим, в Николаевской ОВА большинство людей чудом спаслось, это от 50 до 100 человек. По состоянию на 12:00 из-под завалов достали 3 погибших и 18 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

Реакция сети на атаки на Николаев