Сергій Бабкін показав, як проходила операція та поділився результатом: відео

У п'ятницю, 5 лютого, Сергію Бабкіну зробили складну операцію на оці. Дружина артиста Сніжана вже встигла показати, як чоловік виглядає після процедури. Тепер він сам вийшов на зв'язок та розповів про перебіг операції та результат.

Через складне відшарування сітківки Сергію Бабкіну не змогли зробити операцію одразу на двох очах, як планувалось раніше. Спочатку йому прооперували складніше око за допомогою лазера. Зірка заявив, що все пройшло чудово.

Важливо Сергію Бабкіну зробили операцію на око: як виглядає артист

Сергій Бабкін про операцію на оці

Перед операцією артист був спокійним і впевненим. Спочатку йому поставили катетер і ввели речовину, згодом лікар Анзарі проконсультував його – розповів, як буде відбуватися операція та як пацієнт почуватиметься після неї. Сергій Бабкін зізнався, що все виявилося значно простіше, ніж він уявляв.

"Все дуже просто. Я хвилювався, що операція, треба лягати, над тобою якась штука буде під'їжджати до ока. Ні, я сяду, покладу голову і все", – наголосив артист.

Всю підготовку до операції знімав на відео перекладач Сергія Бабкіна. Одразу після процедури знаменитість зазначив, що лікар Анзарі, який і розробив спеціальний препарат для лікування, дуже задоволений результатом. Зараз зірка щасливий і бадьорий.

Операція пройшла чудово! Навіть краще, ніж розраховував сам лікар Анзарі,

– написав співак.

Тепер впродовж двох днів він буде носити спеціальні захисні окуляри, які видали в клініці, та повернеться до Відня вже 18-19 лютого, аби прооперувати друге око. Сергій Бабкін вкотре підкреслив, що лікування його хвороби очей в Україні неможливе через відсутність спеціального лазера. Співак сподівається, що його проблема стане поштовхом у розв'язання цього питання на державному рівні.

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